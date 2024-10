Dragon Age: The Veilguard zeigt sich im Launch-Trailer von seiner düsteren Seite

Das sieht ja ganz anders aus als der erste Trailer! Im neuen Video präsentiert sich Dragon Age: The Veilguard deutlich düsterer als bisher. Erwachte Elfengottheiten, Drachen, Dunkle Brut und Riesenskelette richten Unheil in Thedas an, magische Artefakte spielen verrückt und mittendrin stehen Rook, Varric und die Begleiterinnen und Begleiter.

Release des Rollenspiels ist am 31. Oktober 2024, mehr zur bisher bekannten Story und den Startzeiten erfahrt ihr hier in unserer Übersicht zu The Veilguard. Spätestens zur Veröffentlichung erfahren wir dann, ob Bioware zu alter Stärke zurückfindet - oder ob The Veilguard zur Enttäuschung für Dragon-Age-Fans wird.