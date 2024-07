Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Dragon Ball Sparking! Zero veröffentlicht. Im Video werden das erste Mal einige Ausschnitte aus der Saiyajin- und Namek-Saga gezeigt. Unter anderem enthüllt der actionreiche Trailer neue spielbare Charaktere aus den dazugehörigen Sagas.

Fans dürfen sich auf ein erweitertes Charakter-Roster im Spiel freuen. Hier haben wir euch alle neuen 15 Kämpfer*innen in einem Überblick gepackt:

1. Chiaotzu

2. Pflanzenmann

3. Kiwi

4. Dodoria

5. Zarbon

6. Super Zarbon

7. Nehl

8. Frieza – Erste Form

9. Frieza – Zweite Form

10. Frieza – Third Form

11. Frieza – Fourth Form

12. Frieza – Fourth Form Full Power

13. Guldo

14. Rikoom

15. Ginyu

Dragon Ball: Sparking! Zero gehört zu der beliebten Budokai Tenkaichi-Reihe von Dragon Ball und erlaubt es den Spieler*innen die Dragon Ball-Geschichte mit ihren epischen Kämpfen noch einmal zu erleben.

Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit in der Ego-Perspektive bestimmte bedeutende Momente, wie als Goku von Piccolos Höllenspirale im Kampf gegen Raddit getötet wurde, in der Geschichte zu sehen oder What If-Szenarien durchzuspielen.

Das Spiel wird am 11. Oktober 2024 auf PS5, Xbox Series S/X und PC (Steam) erscheinen.