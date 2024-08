FIFA ist mehr als nur Ultimate Team und jetzt hat's auch EA geschnallt!

EA Sports FC 24 war kein besonders guter Einstand für die Fußballsimulation formerly known as FIFA. Wenig Neuerungen, ein fast identisches Spielgefühl, Stagnation in den meisten Spielmodi. EA FC 25 macht da einen deutlich größeren Schritt und stellt vor allem endlich auch die Spielmodi in den Fokus, die nicht wie die Gelddruckmaschine Ultimate Team heißen!

Jules war in Vancouver bei EA Sports, hat mit den überraschend offenen Entwickler*innen gesprochen und hat jetzt einiges zu erzählen! In diesem Video zeigen wir euch nicht nur die Neuerungen des Fußball-Platzhirsches, sondern auch die Menschen hinter der wohl kontroversesten Spielereihe, die es gibt!