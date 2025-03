Ein kurzer Blick in die Spielwelt von Atomfall, und wir wollen dringend mehr erfahren

Im Oktober 1957 brannte im britischen Windscale ein Kernreaktor, die entstehende radioaktive Wolke zog über das Umland bis nach Europa. Dieses Ereignis zählt zu den schlimmsten Nuklearunfällen in der Geschichte und dient als Grundlage für das neue Rebellion-Spiel Atomfall. Das spielt nämlich in einer alternativen Zeitlinie ein paar Jahre nach dem Windscale-Unfall zeigt, was passiert wäre, wenn die Katastrophe noch schlimmer ausgefallen wäre und lässt euch in der dortigen Quarantänezone nach Antworten auf die Frage suchen, was zum Teufel dort eigentlich wirklich passiert ist. Tobi hatte kürzlich die Gelegenheit, knapp zwei Stündchen in Atomfall reinzuspielen und sich einen Eindruck vom Spiel zu verschaffen.