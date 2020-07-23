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Fable Reboot: Ist dieses Märchen zu schön um wahr zu sein?

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Fable Reboot: Ist dieses Märchen zu schön um wahr zu sein?

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Lea Herfurtner, Michael Graf, Dimitry Halley
14.06.2026 | 09:00 Uhr

Düstere Story-Ansätze wie in The Witcher, folgenschwere Konsequenzen wie in Baldur's Gate und ein simuliertes Handwerksleben wie in Kingdom Come? Das neue Fable von den Forza-Entwicklern will die ultimative Open World werden, doch das erste Gameplay hinterlässt viele Fragezeichen.

Flieht Microsoft mit der Verschiebung auf 2027 nur vor der Release-Bombe GTA 6, oder stecken tiefe konzeptionelle Probleme dahinter? In diesem Talk analysieren Lea, Dimi und Micha, ob der gewagte Spagat zwischen epischer RPG-Tiefe und alberner Sandbox-Lebenssimulation wirklich gelingen kann – oder ob sich das Reboot völlig zwischen den Stühlen verrennt.

Was ist euer Eindruck vom ersten richtigen Fable-Gameplay – überwiegt bei euch die Vorfreude auf die lebendige Open World, oder teilt ihr Dimis Skepsis, dass die Lebenssimulation am Ende viel zu oberflächlich bleibt? Schreibt uns eure Meinung unbedingt unten in die Kommentare!

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