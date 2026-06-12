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Das neue Fable erinnert mich - noch - an die 1000 Planeten von Starfield

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Das neue Fable erinnert mich - noch - an die 1000 Planeten von Starfield

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Dimitry Halley
12.06.2026 | 16:00 Uhr

Microsoft will mit dem neuen Fable nicht nur die altgediente Rollenspiel-Serie wiederbeleben, sondern auch Entscheidungen groß schreiben. Im Rahmen des Summer Game Fests 2026 treffen sie aber leider die falsche. Denn statt actiongeladenen Kämpfen und epischen Nebenquests sieht unser Kollege Dimi hauptsächlich die Lebenssimulation, die ebenfalls im Spiel steckt. Was er dabei erlebt hat, erzählt er euch in diesem Video.
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Genre: Rollenspiel

Release: 23.02.2027 (PC, Xbox Series X/S)

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