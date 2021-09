Far Cry 6-Tierbegleiter Chicharrón - Ein Hahn zieht in den Guerilla-Krieg

29.09.2021 13:02 Uhr

Im Kampf gegen Diktator Anton Castillo steht Dani Rojas nicht nur der Guerilla-Trupp von Libertad zur Seite, sondern auch Tierbegleiter. Einer davon ist der angriffslustige Gockel Chicharrón, von dem wir in diesem Trailer mehr zu sehen bekommen.

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.