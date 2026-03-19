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Fortnite: So funktioniert das neue Rivalen-System in Chapter 7 Season 2

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Fortnite: So funktioniert das neue Rivalen-System in Chapter 7 Season 2

19.03.2026 | 07:55 Uhr

Epic Games startet in eine neue Fortnite-Season und bringt damit ein System rein, das es so noch nicht im Spiel gab. Ihr müsst euch zu Beginn direkt einem von zwei Teams anschließen und erhaltet dafür besondere Belohnungen, sammelt die ganze Season über Punkte für das Team und am Ende gibt es sogar einen exklusiven Battle Pass-Skin, der durch die Sieger*innen bestimmt wird.

Noch mehr zur neuen Season erfahrt ihr in unserem aktuellen Live-Ticker.
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