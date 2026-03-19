Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Server-Down und mehr zum Chapter 7 Season 2-Update im Live-Ticker

Heute startet in Fortnite eine neue Season.

Für Fortnite steht mal wieder ein größeres Update an, am heutigen 19. März startet nämlich Chapter 7 Season 2 mit dem Titel "Showdown". Bevor es aber damit losgehen kann, erwartet uns erst einmal wieder ein Server-Down, mit dem das neue Update aufgespielt wird. Wir fassen alle Infos im Live-Ticker zusammen.

06:00 Uhr Moin moin und Ahoi! Nachdem der Start von Season 2 um einige Wochen verschoben werden musste, ist es heute endlich soweit. Vermutlich wissen wir diesmal sogar, wie lang die Downtime des Updates sein wird. Der aktuelle Countdown im Spiel endet nämlich um 12:00 Uhr mittags, was wohl den Start von Season 2 markieren dürfte. Wie immer ist aber nicht auszuschließen, dass es zu Verzögerungen kommt. Bis dahin gibt's hier den Teaser-Trailer zur neuen Season: 0:23 Fortnite - Cinematic Trailer läutet Chapter 7 Season 2: Showdown ein Autoplay

Fortnite v40.00: Das sind die voraussichtlichen Zeiten für den Serverdown

Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Donnerstag, den 19. März 2026

Am Donnerstag, den 19. März 2026 Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? voraussichtlich ab 9 Uhr morgens

voraussichtlich ab 9 Uhr morgens Abschaltung des Matchmakings: Das Matchmaking wird knapp dreißig Minuten vorher abgeschaltet, also gegen 8:30 Uhr.

Ab wann sind die Fortnite-Server wieder online? Laut des laufenden Timers in der Lobby von Fortnite dürfte Chapter 7 Season 2 gegen 12:00 Uhr mittags bei uns live gehen. Das entspricht also einer geplanten Downtime von drei Stunden. Wie üblich besteht aber die Chance, dass die Downtime früher oder später als geplant endet.

Das erwartet euch in Fortnite Chapter 7 Season 2

Ein paar Infos zu den neuen Inhalten hat Epic Games bereits selbst verraten. So kommt es wohl in der passend benannten Season zum Showdown zwischen The Foundation (erneut gespielt von Dwayne Johnson) und dem Ice King. Das Teaser-Poster zeigt neben den beiden auch noch sechs weitere neue Skins, darunter Bugs Bunny.

Daneben ist auch bereits bestätigt, dass mit dem Update die V-Buck-Preise steigen – beziehungsweise sind pro Paket weniger V-Bucks enthalten. Ebenfalls am 19. März kommt Fortnite zurück in den Google Play Store.

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Zusätzlich gibt es bereits zahlreiche Leaks zu angeblichen Inhalten des Updates, etwa von den Insidern FortniteFNLK und Hypex. So sollen angeblich Skins für Crimson Desert, The Order, sowie Captain America dabei sein und der POI des Ice Kings soll Frigid Fortress heißen.

Blitz und Reload sollen ebenfalls ein Update bekommen, für Ersteres sogar eine neue Map. Wie üblich dürften uns außerdem Änderungen an der BR-Map und neue Waffen (darunter die Waffe von The Foundation) und Items erwarten.

Zuletzt haben einige Leaker auch eine Kollab mit Overwatch angeteast, die Skins für Tracer, D.Va, Genji und Mercy enthalten soll. Bestätigt ist das aber bislang noch nicht.