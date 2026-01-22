Läuft gerade Forza Horizon 6 zeigt endlich Gameplay:So spektakulär sieht das Open-World-Rennspiel in Japan aus
Dennis Zirkler
22.01.2026 | 19:42 Uhr

Playground Games hat erstmals Gameplay zu Forza Horizon 6 gezeigt: Das Open-World-Rennspiel schickt euch dieses Mal in Japan als absoluten Neuling auf die Piste, der sich erst für das Festival qualifizieren muss.

Neben der bisher größten Map inklusive einer riesigen Tokio-Nachbildung erwarten euch über 550 Fahrzeuge und neue Features wie der Bau eigener Gebäude auf kaufbaren Landstrichen.

Forza Horizon 6 am 19. Mai 2026 für Xbox und PC sowie später für die PS5.
