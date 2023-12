God of War Ragnarök Valhalla: So funktioniert der kostenlose Roguelite-Modus

Sonys PS4- und PS5-Hit God of War Ragnarök hat knapp ein Jahr nach dem Release das kostenlose Valhalla-Update erhalten. Das dreht sich in erster Linie um den neuen Roguelike-Modus, der im Trailer ausführlich vorgestellt wird. Valhalla spielt direkt nach den Ereignissen von Ragnarök.

In der nordischen Mythologie ist Valhalla jener Ort, an den gefallene Krieger*innen nach ihrem Ableben gelangen. Der Sage nach gibt es dort Kämpfe (und Bier) in unendlichen Mengen. Das Setting ist also optimal für einen Roguelike-Modus, in dem man immer wieder von vorne startet.

Jeder Versuch ist dabei einzigartig. Ihr startet mit der Standard-Ausrüstung von Kratos und stellt euch immer stärkeren Monstern. Auf eurer Reise findet ihr dabei regelmäßig Ausrüstung und Perks, die euch bis zum nächsten Game Over erhalten bleiben.