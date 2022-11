God of War Ragnarök - So ist Kratos im Spiel entstanden

God of War Ragnarök ist am 9. November exklusiv für PS4 und PS5 erschienen. 2023 soll eine PC-Version folgen. Das Spiel knüpft direkt an den Vorgänger von 2018 an und entpuppt sich im Test als ausgesprochen gutes Action-Adventure. Die Geschichte von Kratos und Atreus überzeugt dabei sowohl narrativ als auch durch ihre technische Umsetzung.

Schon in den vergangenen Wochen haben die Entwickler*innen von Sony Santa Monica Einblicke in die Entwicklung des Spiels gegeben. Im neuen Video dreht sich jetzt alles um den grimmigen Protagonisten. Voice-Actor aus verschiedenen Ländern, Stuntmen und Programmierer*innen kommen zu Wort und zeigen, wie Kratos entstanden ist.