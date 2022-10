God of War Ragnarök - Trailer stellt die Neuerungen des Kampfsystems vor

In God of War Ragnarök kehrt das Kampfsystem des letzten Teils zurück, bekommt aber auch einige Feinschliffe spendiert, die für mehr spielerische Freiheit sorgen sollen. So gibt es diesmal verschiedene Schilde, mit denen ihr euch etwa auf Blocken oder Parieren fokussieren könnt und auch die Kämpfe werden vertikaler. Kratos kann nun seine Chaosklingen nutzen, um sich an höhergelegene Orte zu ziehen und auch hier Feinde zu erreichen. Auch die Gegner bieten mehr Vielfalt, besonders an den Bosskämpfen wurde hier geschraubt.