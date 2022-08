Nachdem zuletzt Batgirl, Robin und Nightwing in ihren Charakter-Trailern genauer vorgestellt wurden, ist heute als letzter der Bande Red Hood an der Reihe. Im neuen Trailer könnt ihr euch davon überzeugen, was das DC-Rotkäppchen alles auf dem Kasten hat. Gotham Knights erscheint am 25. Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC und lässt euch die Kampagne sowohl im Singleplayer, als auch im Koop zocken.