Grow: Song of the Evertree ist das gemütlichste Aufbauspiel des Jahres

von Ann-Kathrin Kuhls,

01.12.2021 17:45 Uhr

Grow: Song of the Evertree ist ein spielgewordener verschneiter Sonntagmorgen mit einem Kaffee und guter Musik. Oder einem guten Buch. Oder einem coolen Makrameeprojekt. Was immer ihr auch tut, um euch zu entspannen: Grow-spielen könnte bald dazugehören. Denn das Aufbauspiel hält uns zwar mit dem Prinzip, komplette Welten selbst zu erschaffen und ihnen beim Wachsen zuzusehen bei der Stange, setzt uns aber keine knappen Fristen, die wir hektisch einzuhalten versuchen. Wie das Developerteam von Prideful Sloth es geschafft hat, dem Aufbau- und Farmingpart den Druck zu nehmen, das Spiel aber trotzdem bis zum Ende der Kampagne spannend zu halten, zeigen wir euch in diesem Video.

Die Preview zu Grow: Song of the Evertree

Außerdem mit dabei: Achtzigerjahre Sternbrillen, ein glückliches Croissant und Trötwürmer. Falls ihr euch fragt, was die mit Aufbauspielen zu tun haben und warum sie ein wichtiger Teil dessen sind, was Grow spannend macht, dann schaut gerne ins Video, wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen.