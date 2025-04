GTA 6 + Co. - Wie sieht die neue Open-World-Generation aus?

Es kann nicht mehr lange dauern, dann wird GTA 6 endlich erscheinen. Und wie mit jedem GTA-Release, erwarten wir auch dieses Mal wieder bahnbrechende Erneuerungen - um nicht Revolutionen sagen zu müssen.

Vor allem bei der Open World. Aber was definiert eine Open World überhaupt, welche Spiele gehen mit guten Beispiel in der Umsetzung heran und vor allem: wie könnte die nächste Open-World-Generation aussehen? Findet es in unserem Talk mit Julius Busch, Leya Jankowski und Heiko Klinge heraus.

