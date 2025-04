2 Stunden voller Highlights: So lief die FYNG-Show auf der Caggtus in Leipzig

Im Rahmen der FYNG-Show gab es einige Premieren und viele Trailer zu sehen.

Es ist wieder FYNG-Zeit und das erste große Highlight auf der Caggtus in Leipzig stieg direkt am ersten Tag. Denn in der FYNG-Show gab es zahlreiche Neuigkeiten und Enthüllungen zu Spielen, samt etlicher frischer Trailer. Ann-Kathrin Kuhls und Maurice Weber führten durch die knapp zweistündige Show, über die ihr hier einen groben Überblick bekommt.

Causal Loop feiert seine Weltpremiere

Wir beginnen mit dem größten Hammer, denn den gab es ganz am Schluss der Show. Weltexklusiv wurde nämlich Causal Loop enthüllt. In diesem Rätsel-Abenteuer in der Unreal Engine 5 seid ihr ein Alien-Archäologe und müsst aber einem fremden Planeten nach einem Unfall ein zerstörtes Zeit-Raum-Kontinuum flicken.

Im Laufe des Spiels müsst ihr dafür diverse Rätsel lösen und könnt dafür Kopien von euch selbst erstellen. Das erinnert ein wenig an Spiele wie Portal, mehr zum Titel erfahrt ihr in der Preview von GameStar-Kollege Tillmann.

1:19 Sci-Fi mit Unreal Engine 5 aus Deutschland: Causal Loop gibt im Trailer Rätsel auf

Autoplay

FYNG-Show enthüllt Singleplayer-Kampagne von Stormgate & liefert einen Haufen neuer Trailer

Aber auch in den knapp zwei Stunden zuvor gab es etliche weitere Höhepunkte und Trailer, von denen ihr hier einige im Überblick findet.

Im Video unten findet ihr noch einmal alle Highlights der FYNG-Show im Überblick:

16:27 Welt-Premieren, neue Trailer und Gameplay! Alle Highlights unserer FYNG Show 2025!

FYNG Caggtus: Alles was ihr wissen müsst

Find Your Next Game (kurz: FYNG) ist unsere große Live-Event-Reihe, mit der wir euch dieses ganz spezielle Gefühl eines Messebesuchs nach Hause ins Wohnzimmer transportieren wollen. Natürlich stehen dabei immer Spiele, Technik und Entertainment im Mittelpunkt, aber uns geht es auch um mehr: Communitys, den Austausch mit Gleichgesinnten, fachkundige Diskussionen und eine gepflegte Portion Quatschmachen. Das alles live und ohne doppelten Boden.

Hier könnt ihr euch einen Überblick vom kompletten FYNG-Programm verschaffen:

Auch die GamePro-Redaktion ist auf der Caggtus vertreten, Kollegin Eleen ist etwa Teil des Panels zur Switch 2 und den Handhelds, die ihr vielleicht noch nicht kennt, das am Samstag (12.04.2025) um 15:30 Uhr startet. Falls ihr selbst auf der Caggtus in Leipzig seid, freuen wir uns, wenn ihr bei uns vorbeischaut, ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim FYNG Streaming-Programm!