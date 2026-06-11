Halo: Campaign Evolved - Vorschau-Video: Der Shooter-Klassiker dreht nochmal richtig auf

Microsoft und die Halo Studios bringen in ein paar Wochen einen der größten Shooter-Klassiker überhaupt in aufgebrezelter Form zurück. Halo: Campaign Evolved ist ein komplettes Remake der Story-Kampagne und erscheint Ende Juli nicht nur für die Xbox Series X/S und den PC, sondern auch für die PlayStation 5.

Ich habe jetzt zwei Missionen aus der fast fertigen Xbox-Version gespielt, nämlich der Schweigende Kartograph und Angriff auf den Kontrollraum, die beide zu meinen absoluten Lieblingsmissionen des Originals gehören. Letztes Jahr konnte ich ja bereits den Anfang der vierten Mission von Halo 1 spielen, also von der Schweigende Kartograph. Diesmal war aber die ganze Mission dabei.

Grundsätzlich decken sich meine Eindrücke größtenteils mit denen vom Oktober 2025 - zumindest was das Gameplay angeht. Campaign Evolved könnte ein ziemlich cooler Einstieg für alle werden, die Halo bislang links liegen gelassen haben. Die hübschere Optik und einige neue Inhalte machen die Neuauflage aber auch für Halo-Kenner nochmal spannend - selbst, wenn sie das Original schon in und auswendig kennen.