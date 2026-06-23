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Harvest Moon: Echoes of Teradea zeigt neues Gameplay aus der abenteuerlichen Open World

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Harvest Moon: Echoes of Teradea zeigt neues Gameplay aus der abenteuerlichen Open World

Profilbild von Maximilian Franke

Maximilian Franke
23.06.2026 | 17:04 Uhr

Seit der Trennung vom originalen Harvest Moon-Entwickler Marvelous tut sich der Publisher Natsume seither schwer, mit dem altehrwürdigen Franchise bei Cozy-Fans wieder Fuß zu fassen. Mit dem kommenden Release Harvest Moon: Echoes of Teradea steht der nächste Versuch vor der Tür, wieder neue Farming-Enthusiasten von sich zu überzeugen.

Im Trailer könnt ihr euch hier neue Gameplay-Eindrücke ansehen, inklusive klassischer Farming-Elemente und Tierhaltung. Zusätzlich legt Echoes of Teradea mehr Fokus auf Erkundung und Abenteuer-Feeling, was auch das nächtliche Campen im Zelt unterstreicht.

Ob die Rechnung diesmal aufgeht, erfahren wir am 24. September 2026, wenn Echoes of Teradea für PS5, Xbox, Switch und PC erscheint.
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Harvest Moon: Echoes of Teradea

Harvest Moon: Echoes of Teradea

Genre: Simulation

Release: 24.09.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2)

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