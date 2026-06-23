0 Aufrufe
Harvest Moon: Echoes of Teradea zeigt neues Gameplay aus der abenteuerlichen Open World
Seit der Trennung vom originalen Harvest Moon-Entwickler Marvelous tut sich der Publisher Natsume seither schwer, mit dem altehrwürdigen Franchise bei Cozy-Fans wieder Fuß zu fassen. Mit dem kommenden Release Harvest Moon: Echoes of Teradea steht der nächste Versuch vor der Tür, wieder neue Farming-Enthusiasten von sich zu überzeugen.
Im Trailer könnt ihr euch hier neue Gameplay-Eindrücke ansehen, inklusive klassischer Farming-Elemente und Tierhaltung. Zusätzlich legt Echoes of Teradea mehr Fokus auf Erkundung und Abenteuer-Feeling, was auch das nächtliche Campen im Zelt unterstreicht.
Ob die Rechnung diesmal aufgeht, erfahren wir am 24. September 2026, wenn Echoes of Teradea für PS5, Xbox, Switch und PC erscheint.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.