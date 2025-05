Herr der Ringe: Tales of the Shire kündigt physische Editions für PS5 und Switch mit Extras an

Wenige Monate vor dem geplanten Release am 29. Juli 2025 hat Entwickler Weta Workshop physische Editionen für Tales of the Shire angekündigt. Wenn ihr eure PS5- oder Nintendo Switch-Sammlung erweitern wollt, könnt ihr das zum regulären Releasetermin tun.

Als Extra bekommt ihr mit jeder Einzelhandelsversion eine Karte der Spielwelt (50,8 cm x 40,6 cm) dazu.

Solltet ihr sie vorbestellen gibt es zusätzlich einen Download-Code mit dem Soundtrack. Als letzten möglichen Bonus gibt es eine Sleeve-Hülle im Buchumschlagdesign, allerdings müsst ihr dafür beim Händler iam8bit.com bestellen.

Das Spiel erscheint neben PS5 und Nintendo Switch auch für den PC. Für letzteren wurde keine physische Edition angekündigt.

Wir konnten eine frühe Alpha-Version bereits anspielen. Unsere Eindrücke findet ihr in unserer Preview zu Tales of the Shire.

Was denkt ihr: Schnappt ihr euch die physische Edition oder reicht euch die digitale Version?