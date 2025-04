Herr der Ringe: Tales of the Shire - So kümmert ihr euch um euren Hobbit-Garten im Auenland

Mit Tales of the Shire erscheint im Sommer ein eher ungewöhnliches Spiel im Herr der Ringe-Universum. Hier übernehmt ihr die Rolle eines Hobbits, der oder die im Auenland ein friedliches Leben führt. Abseits von epischen Schlachten, dunklen Lords und Monstern ist das Spiel somit vor allem für Fans von Cozy-Spielen wie Stardew Valley, Animal Crossing und Story of Seasons spannend.

Im neuen Trailer wirft Entwickler Weta Workshop einen Blick auf die Farming-Features des Spiels. Hinter eurer Höhle kümmert ihr euch um euren Garten und kocht danach aus den angebauten Zutaten verschiedene Gerichte, mit denen ihr euch in der Nachbarschaft beliebt machen könnt. Hierbei soll auch wichtig sein, welche Pflanzen ihr nebeneinander anbaut.

Wir konnten Tales of the Shire bereits anspielen: Unsere Preview-Eindrücke findet ihr hier.

Tales of the Shire soll am 29. Juli 2025 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Steam erscheinen.