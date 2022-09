Hogwarts Legacy wurde erst vor kurzem auf den 10. Februar 2023 verschoben. Trotzdem haben wir dank eines sehr düsteren Storytrailers und jeder Menge Tweets, Interviews und FAQs einen ganzen Haufen neuer Informationen über die Open World Zauber-Action geliefert bekommen. Wir haben uns für euch einmal quer durchs Internet gewühlt, um zusammenzusammeln, was es denn jetzt wirklich Neues gibt und welche offenen Fragen noch ausstehen.

Können wir Quidditch spielen? Was steckt hinter unseren Begleitern? Wie verbindet Avalanche Studios Film- und Bücherlore und wo nehmen sie sich ihre eigene kreative Freiheit heraus? Und was ist eigentlich mit den unverzeihlichen Flüchen? All das und noch mehr findet ihr in diesem Video. Viel Spaß!

Mittlerweile gibt es auch mehr Infos zur PlayStation-exklusiven Quest