Hogwarts Legacy: State of Play-Trailer stellt die exklusive Quest vor, die es nur auf PlayStation gibt

Hogwarts Legacy hält eine exklusive Quest bereit, die ihr nur spielen könnt, wenn ihr euch den Titel für PS4 oder PS5 kauft. Wollt ihr das Spiel aus dem Harry Potter-Universum für Xbox One oder Series S/X oder den PC oder die Switch kaufen, guckt ihr in die sprichwörtliche Röhre. Auf der September 2022-State of Play von gestern wurde die Sonder-Misison mit dem Namen "Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade" in einem eigenen Trailer vorgestellt.

Trans- und Queerfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

So sieht die PS4-/PS5-exklusive Quest Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade aus

Darum geht's: Richtig gelesen! In den Genuss dieser speziellen Quest kommt ihr nur, wenn ihr Hogwarts Legacy für PS4 oder PS5 kauft. Sie gibt euch sogar die Möglichkeit, einen eigenen Laden zu führen und das alles bleibt sämtlichen Nutzer*innen anderer Plattformen vorenthalten. Einige kosmetische Items bleiben ebenfalls exklusiv.

Was steckt drin? Die Quest scheint ziemlich umfangreich auszufallen. Ihr könnt nämlich einen Laden in Hogsmeade kaufen, die Sache hat aber einen Haken: Dort spukt es. Unter dem Laden gibt es einen richtigen Dungeon und letzten Endes müsst ihr ein großes Mysterium lösen, um den Fluch zu brechen (via: PlayStation Blog).

Hier könnt ihr euch den Trailer von der State of Play ansehen:

Mehr zu Hogwarts Legacy:

Wann kommt's? Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023. Zumindest, wenn alles klappt und es nicht noch einmal zur Verschiebung kommt. Geplant ist die Veröffentlichung für Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series S/X und den PC beziehungsweise das Steam Deck.

Was haltet ihr von der Exklusivquest? Reicht das, um euch zum Kauf dieser Version zu animieren?