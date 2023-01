Hogwarts Legacy - Euer Hogwarts-Brief macht sich im neuen Trailer auf den Weg

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC. Die Last-Gen-Konsolen werden erst im April bedient. Das Action-RPG spielt im beliebten Harry Potter-Universum, ist aber ein paar Jahrhunderte davor angesiedelt. Spieler*innen können ihren eigenen Charakter erstellen und erleben eine komplett neue Geschichte.

Im neuen Trailer gibt es kleine Einblicke in das, was euch da in wenigen Wochen erwartet. Neben den vermeintlich sicheren Hallen der Schule für Hexerei und Zauberei verschlägt es euch nämlich auch in den verbotenen Wald und an andere, gefährliche Orte.