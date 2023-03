Hogwarts Legacy - Diese 17 magischen Details verstecken sich im Spiel

In Hogwarts Legacy stecken allerhand kleine Geheimnisse und Details, die leicht zu übersehen sind. Wusstet ihr zum Beispiel bereits, dass sich ein Andenken an den verstorbenen Hagrid-Schauspieler in der Welt versteckt? Oder dass es ein fieses Portrait gibt, das euch versteinern kann? Wir fassen euch im Video einige der besonders putzigen oder kuriosen Details zum Spiel zusammen.