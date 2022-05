Hogwarts Legacy-Trailer stellt die besonderen Funktionen der PS5-Version vor

24.05.2022 16:40 Uhr

Hogwarts Legacy ist die große Open World-Hoffnung für alle Harry Potter-Fans.

Das Spiel wird euch dabei in ein offenes Hogwarts entführen, in das ihr komplett eintauchen soll. Dafür hat Warner Bros. jetzt gezeigt, welche speziellen PS5-Features es geben wird und wie sich diese auswirken. So gibt es haptisches Feedback, um zum Beispiel beim Fliegen den Wind zu spüren, oder adaptive Trigger, um den Kampf intensiver zu machen. Dazu kommt 3D-Audio, das euch die gesamte Welt um euch herum lebendiger wirken lässt.

Hogwarts Legacy soll Ende des Jahres für PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen.

Wichtiger Hinweis zur Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.