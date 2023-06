Immortals of Aveum könnte der Magie-Hit 2023 werden - Trailer zeigt epischen Kampf auf riesigem Mech

Immortals of Aveum ist ein neuer Shooter mit magischen Fähigkeiten, der am 20. Juli 2023 auf PS5, Xbox Series X/S und PC. Auf dem Summer Game Fest wurde jetzt ein neuer Trailer gezeigt, in dem epische Kämpfe und schicke Effekte zu sehen sind.

Ihr wollt alle Ankündigungen vom Summer Game Fest?In unserer ausführlichen Übersicht zum Event könnt ihr euch alle Infos noch einmal in Ruhe durchlesen