In dieser postapokalyptischen Farming Sim fangt ihr bei Null im Dreck an und baut alles wieder auf

Normalerweise schicken euch Farming-Simulationen in blühende Landschaften, ruhige Dörfer oder friedliche Inseln. Das Indie-Spiel Doloc Town geht allerdings einen anderen Weg und entlässt euch in die postapokalyptische Ödnis, die eher an Fallout oder Filme wie The Road erinnert.

Spielerisch erwartet euch eine Mischung aus Feldarbeit wie in Story of Seasons oder Stardew Valley und 2D-Sidescrolling, das an Terraria erinnert. Auch der Begriff "Metroidvania" fällt gerne mal in Steam-Reviews von den Fans, die bereits einen Blick auf den Early Access-Titel bei Steam geworfen haben.

Im Trailer sehen wir auch Siedlungen, NPCs und Skilltrees mit freischaltbaren Upgrades, während die Spielfigur Basen aus rostigen Containern und Holzkonstruktionen zusammenzimmert. Survival-Elemente wie Tageszeiten, Stürme und andere Kräfte der Natur müsst ihr ebenfalls beachten.

Falls euch die Kombi aus Weltuntergang und Farming anspricht, können wir euch noch einen Blick auf The Stillness of the Wind empfehlen, das sich auch einen Platz in unserer Top-Liste der 50 besten Farming-Sims verdient hat.

Doloc Town ist bereits im Early Access bei Steam erschienen. Derzeit steht das Spiel mit 94 Prozent positiven User-Reviews auf "Sehr Positiv", wofür 780 Stimmen abgegeben wurden.