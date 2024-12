Top 50 Farming Sims für alle, die schon 1.263 Stunden Stardew Valley gespielt haben und neues Futter brauchen

Das sind die 50 besten Farming Sims seit Stardew Valley, laut GamePro. (Das sind wir!)

Wir haben uns heute hier versammelt, um dem Genre der Farming-Simulationen zu huldigen! Dafür hat die GamePro-Redaktion ihre Köpfe zusammengesteckt und 50 sehr gute sowie aktuell unkompliziert spielbare Titel auserkoren. Einige davon sind wichtige Tipps, die Cozy-Fans auf dem Schirm haben sollten. Andere sind aber auch ganz persönliche Empfehlungen.

Wie ihr schnell merken werdet, fehlt hier Stardew Valley. Das liegt daran, dass der aktuelle Genre-Platzhirsch den meisten von euch ohnehin ein Begriff sein dürfte. Nicht zuletzt beschreiben sogar Entwicklerstudios ihre neuen Spiele oft mit “Stardew Valley, aber mit …”. Wir haben uns deswegen auf Alternativen konzentriert. Schiebt ConcernedApes Indie-Hit aber gerne auf den verdienten Platz 0.

Was sind die Regeln?

Farming muss ein wesentlicher Bestandteil des Gameplays sein

Es muss entweder außerordentlich gut sein oder einen besonderen Ansatz bieten

Das Spiel muss auf aktuellen Plattformen spielbar sein, Early Access ist erlaubt

Beim Stöbern durch die Liste werdet ihr vermutlich auch feststellen, dass wir uns einige, redaktionelle Freiheiten genommen haben. Nicht jedes Spiel schickt euch auf einen idyllischen Bauernhof und manchmal werdet ihr vielleicht mit der Stirn runzeln und euch fragen, was ein Titel hier zu suchen hat. Das ist Absicht, denn wir wollten die Vielfältigkeit des Genres aufzeigen und ein paar Alternativen abseits des Hauptweges empfehlen, die für Farming-Fans interessant sein könnten.

In diesem Sinne: Auf geht's!

Platz 50 - Fallout 76

2:02 Fallout 76: Skyline Valley - Die Erweiterung erscheint in wenigen Tagen und bringt ein neues Gebiet

Entwickler: Bethesda

Bethesda Jahr: 2020

2020 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Na, das geht ja schonmal gut los. Was hat denn ein postapokalyptisches Action-RPG auf einer Farming Sim-Liste verloren? Ich sag es euch: In meinen 200 Stunden Spielzeit habe ich hauptsächlich genau das gemacht, was ich normalerweise aus klassischen Cozy Games kenne: Die Welt erkunden, mein Haus bauen, Gemüse ernten, Pflanzen sammeln, kochen, craften und handeln.

Es hat auch bei mir eine ganze Weile gedauert, bis ich erkannt habe, was Fallout 76 im Kern für mich wirklich ist: Ein flauschiges Cozy-Schaf im postapokalyptischen Wolfspelz. Monster, Kämpfe und Shooter-Gameplay sind natürlich im Spiel vorhanden, aber diese Elemente haben für mich nie den Reiz ausgemacht. Das mag auch daran liegen, dass Bethesda ohnehin nicht für das beste Shooter-Gameplay bekannt ist, aber nun gut. Ich für meinen Teil mag Fallout 76 jedenfalls sehr für das Cozy-Game, das versteckt unter all dem verrosteten Metall schlummert. Von daher hat es sich seinen (letzten) Platz als Außenseiter auf dieser Liste verdient. (Max)

Platz 49 - Harvestella

1:57 Harvestella - Gameplay-Trailer stellt den Mix aus Stardew Valley und Final Fantasy vor - Gameplay-Trailer stellt den Mix aus Stardew Valley und Final Fantasy vor

Autoplay

Entwickler: Square Enix

Square Enix Jahr: 2022

2022 Plattformen: Nintendo Switch, PC

Harvestella mischt JRPG, Lebenssimulation und Farming Sim zu einem 3D-RPG mit epischer Hauptstory. Die Geschichte reißt zwar keine Bäume aus, aber falls ihr gerne eine geführte Handlung erleben möchtet, könnte das Spiel ein guter Anlaufpunkt für euch sein. Das gilt auch für die action-lastigen Kämpfe in Dungeons, die von den Fähigkeiten eurer freigeschalteten Party-Mitglieder aufgelockert werden.



Auf eurer Farm könnt ihr euch um Tiere kümmern, Gemüse anpflanzen sowie ernten und müsst euch dabei nach den Jahreszeiten richten. Die Zeit schreitet nämlich unermüdlich voran.

Mit geernteten Zutaten kocht ihr Gerichte, die euch wiederum mit Buffs und praktischen Effekten in den Dungeons unterstützen. Einer der größten “Uffs” für Harvestella dürfte aber der hohe Preis von 60 Euro sein, was im Vergleich zu den meist günstigeren Spielen auf dieser Liste ziemlich reinhaut. Falls euch der Action-JPRG-Ansatz allerdings anspricht, könnte es einen Blick wert für euch sein.

Mehr zum Thema Harvestella für Switch mixt JRPG mit Stardew Valley und kommt noch 2022 von David Molke

Platz 48 - The Stillness of the Wind

1:18 The Stillness of the Wind schickt euch allein in die Wüste auf eine heruntergekommene, einsame Farm

Entwickler: Memory of God

Memory of God Jahr: 2019

2019 Plattformen: Nintendo Switch, PC

The Stillness of the Wind hat es auf diese Liste geschafft, weil es ein angenehm ungewöhnliches Setting mitbringt. Ihr übernehmt die Rolle von Talma, die als letzte Person auf einer einst florierenden Farm lebt.

Alle anderen Familien sind längst aus der nun kargen Gegend verschwunden, um woanders ein besseres Leben zu beginnen. Und so kümmert ihr euch allein um die Tiere, stellt Käse her, verkocht gesammelte Zutaten und handelt mit fahrenden Händlern, die ab und zu vorbeischauen.

The Stillness of the Wind ist ein ruhiges und friedliches Spiel, das sich mit Themen wie Einsamkeit und Verlust auseinandersetzt. Ihr werdet hier vermutlich auch nicht dutzende Stunden verbringen, aber allein für den Genre-untypischen Vibe und die besondere Herangehensweise an das Farming-Thema, wollten wir euch diesen kleinen Tipp mit auf den Weg geben.

Platz 47 - Potion Permit

2:29 Potion Permit - das Alchemie-Stardew Valley könnt ihr ab sofort zocken - das Alchemie-Stardew Valley könnt ihr ab sofort zocken

Entwickler: MassHive Media

MassHive Media Jahr: 2022

2022 Plattformen: PS5, Nintendo Switch, PC

In Potion Permit kümmert ihr euch nicht um einen Bauernhof, sondern führt eure eigene Apotheke. Die Gameplay-Mechaniken werden euch als Fans von Farming Sims aber dennoch vertraut erscheinen.

Mit euren Werkzeugen wandert ihr hinaus in die schicke 2D-Welt und sucht nach Zutaten für eure Heiltränke und Salben. Ihr wertet eure Werkzeuge auf, müsst ihr euch gegen wilde Tiere zur Wehr setzen und braut in eurem Kessel Medizin.

So schaltet ihr nach und nach immer mehr Rezepte frei und helft den 30 einzigartigen NPCs, die in eurem Dorf leben. Sollte ein Charakter krank werden, liegt er in seinem Bett und ist nicht mehr für Quests zu haben.

Die braucht ihr aber, um das Städtchen auf Vordermann zu bringen. Einrichten und Dekorieren eures Zuhauses ist natürlich auch mit dabei. Wenn ihr abseits von Bauernhöfen euer Glück versuchen möchtet, können wir euch Potion Permit empfehlen.

Platz 46 - Yonder: The Cloud Catcher Chronicles

0:57 Yonder: The Cloud Catcher Chronicles - Gameplay-Trailer zeigt Aktivitäten des Spiels - Gameplay-Trailer zeigt Aktivitäten des Spiels

Entwickler: Prideful Sloth

Prideful Sloth Jahr: 2017

2017 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC

Yonder ist ein Open-World-Spiel, das mit schicker Grafik und knuddeligen Tieren euer Herz erobern will. Das Aufbauen einer Farm ist ein wichtiger Teil des Gameplays, aber das Erkunden der Welt spielt hier die erste Geige.

Ihr zieht in euer Abenteuer hinaus, lernt verschiedene Berufe wie Tischlern oder Kochen und helft der Bevölkerung mit ihren Problemen. Das Erschließen der Map wird auch dadurch aufgelockert, dass die Jahreszeiten Einfluss auf begehbare Wege und das Verhalten von Tieren haben.

Falls ihr weniger Lust auf das Schlendern durch die offene Welt habt, könnt ihr euch auch an einem friedlichen Plätzchen niederlassen und euch auf das Bauen eures neuen Zuhauses konzentrieren. Landwirtschaft, Fische fangen und Ressourcen sammeln sind natürlich mit dabei.

Wir können euch Yonder empfehlen, wenn ihr euren Hof pflegen möchtet, aber auch Abwechslung in einer friedlichen Open World zu schätzen wisst.

Platz 45 - Snacko

0:52 In Snacko wandert ihr als Großstadt-Katze aus auf's Land, um ruhige Bauernhof-Idylle zu leben

Entwickler: Bluecurse Studios

Bluecurse Studios Jahr: 2023 (Early Access)

2023 (Early Access) Plattformen: PS5, Nintendo Switch, PC

In Snacko spielt ihr die Katze Momo, die eigentlich in der Großstadt gelebt hat. Allerdings hat sie eines Tages die Schnurrhaare voll und zieht mit ihrer besten Freundin auf’s Land.

Genau genommen sogar auf eine einsame Insel, die ihr fortan zu einem neuen Zuhause ausbauen könnt. Spielerisch erwarten euch viele bekannte Elemente wie Gemüse anbauen, kochen, dekorieren und Ressourcen sammeln.

Wie in Animal Crossing werden auch andere Tiere zu euch kommen, um auf eure Insel zu ziehen. Romanzen sind auch dabei! Neben dem tierischen Setting springt auch der Grafikstil ins Auge.

Denn während Charaktere und Bauernhof-Tiere als 2D-Sprites dargestellt werden, bewegt ihr euch gleichzeitig auf Pfoten oder in Fahrzeugen durch eine 3D-Spielwelt. Falls ihr einen Blick riskieren wollt, gibt es bei Steam auch eine kostenlose Demo.

Platz 44 - Voltaire the Vegan Vampire

1:04 Hier spielt ihr Draculas Sohn, der vegan lebt und von seinem wütenden Blutsauger-Dad verfolgt wird

Entwickler: Digitality Games

Digitality Games Jahr: 2023

2023 Plattformen: Nintendo Switch, PC

Eine Liste ohne Vampire ist keine gute Liste, denn Vampire sind sehr cool. Voltaire fällt allerdings nicht unbedingt unter die klassischen Darstellungen der nachtaktiven Wesen.

Der junge Blutsauger ist der Sohn des legendären Dracula. Doch als Teenager rebelliert er und möchte sich von seinem blutgierigen Papa abgrenzen. Also tut er das einzig Logische und steigt auf pflanzliche Ernährung um.

Spielerisch erwartet euch hier eine Farming Sim mit Roguelite-Elementen, in der ihr tagsüber eure Vampir-Farm aufbaut und nachts gegen angreifende Schergen eures Vaters verteidigt. Dracula ist nämlich kein großer Fan von Voltaires Revolution und hat es deswegen auf eure Ernte abgesehen. Wenn ihr das Setting in irgendeiner Form witzig findet, werdet ihr wohl kaum ein ähnliches Spiel finden.

Platz 43 - Mirthwood

1:47 Neues Mittelalter-RPG Mirthwood erscheint heute mit Open World und viel Entscheidungsfreiheit

Entwickler: Bad Ridge Games

Bad Ridge Games Jahr: 2024

2024 Plattformen: PC

Mirthwood sticht vor allem durch sein Mittelalter-Setting heraus. In der Fantasywelt versucht ihr euer Glück mit Schwert und Schild in gefährlichen Abenteuern, zieht handelnd mit euren Waren von Ort zu Ort oder lasst euch in Ruhe auf einer Farm nieder.

Optisch erinnert der handgezeichnete 2D-Look an historische Gemälde und lockt vor allem mit spielerischer Freiheit, während ihr mehrere Regionen mit drei größeren Städten erkundet.

Hier kommen auch einige Life-Sim-Features zum Tragen, da ihr zu NPCs Beziehungen eingehen und sie sogar heiraten könnt. Mirthwood ist kein perfektes Spiel, das auch mit teils nervigen technischen Problemen an den Start ging. Trotzdem könnte es etwas für euch sein, wenn euch die klassische Mittelalterwelt mit mystischem Einschlag und schöner Optik anspricht.

Platz 42 - Harvest Moon: The Winds of Anthos

2:21 Harvest Moon: The Winds of Anthos schickt euch mit einem mobilen Bauernhof durch eine Open World

Entwickler: Appci

Appci Jahr: 2023

2023 Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Die Sache mit der Harvest Moon-Reihe ist etwas komplizierter. Das allererste Spiel der Reihe von Entwickler Marvelous erschien 1996 in Japan unter dem Titel Bokujo Monogatari (dt. “Bauernhof Geschichten”), wurde von Publisher Natsumi im Westen aber unter Harvest Moon vermarktet. Dieses SNES-Original und seine Nachfolger sind für das Genre enorm bedeutsam und waren nicht zuletzt für aktuelle Hits wie Stardew Valley eine der wichtigsten Inspirationen.

Doch die Wege von Publisher Natsumi und Marvelous trennten sich. Während die Rechte an Harvest Moon bei Natsumi blieben, arbeitet Marvelous heute an der ähnlichen Story of Seaons-Reihe.

Die findet ihr später in unserer Liste. Auch wenn die modernen Harvest Moon-Spiele in ihrer Popularität hinter anderen Franchises zurückliegen, bietet The Winds of Anthos einige coole Ideen. Im aktuellsten Teil zieht ihr beispielsweise mit einer mobilen Farm durch eine Open World und entscheidest selbst, wo ihr euch niederlasst.

Platz 41 - Shinehill

0:57 In Shinehill seid ihr ein Alien und müsst die Menschheit infiltrieren - auf eurem Bauernhof

Entwickler: Peach Bite

Peach Bite Jahr: 2024 (Early Access)

2024 (Early Access) Plattformen: PC

Shinehill ist vielleicht nicht das komplexeste Beispiel einer Farming Sim, aber das Setting ist ziemlich einzigartig. Im Early Access-Spiel steuert ihr nämlich ein Alien, das auf einem fremden Planeten landet. Die dort lebenden Zweibeiner der unbekannten Welt halten euch für einen neuen Nachbarn und so arbeitet ihr fortan Undercover als geheimer Spion in den Reihen der Menschlinge.

Während ihr möglichst unauffällig euren Bauernhof pflegt und euch mit den Genre-typischen Aufgaben oder Minispielen beschäftigt, müsst ihr auch herausfinden, ob sich der Planet zum Ansiedeln des eigenen Alien-Volkes anbietet und welche Mächte in diesen Landen noch ihre Finger im Spiel haben.