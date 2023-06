Legendäre Shooter-Reihe kehrt nach 10 Jahren auf PS5 und PS4 zurück und ist direkt bei PS Plus drin

Killzone war eine beliebte, PlayStation-exklusive Shooter-Reihe von Guerilla Games, bevor diese die Arbeit an Horizon Zero Dawn aufnahmen. Über PS Plus Premium kehrt jetzt ein ganz besonderer Ableger auf PS4 und PS5 zurück: Killzone Liberation.

Der Titel war 2006 auf der PSP erschienen und konnte im GamePro-Test durchaus überzeugen. Im Gegensatz zur Hauptreihe wird Liberation nicht aus der First-Person-Perspektive gespielt, sondern aus einer Art Draufsicht, ähnlich wie in Action-RPGs.

Der Titel wird zusammen mit den anderen neuen Spielen für PS Plus Extra und Premium am 20. Juni freigeschaltet.