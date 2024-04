Maurice, Manor Lords + Weltpremieren: Unsere erste Find Your Next Game Show

Auf der CAGGTUS 2024 haben wir die allererste (aber garantiert nicht letzte) Find Your Next Game Show veranstaltet, moderiert von AK sowie Jules und mit keinem geringeren Stargast als dem Totenbeschwörer der Herzen, Maurice Weber!

Als Highlights zu sehen gab es Gameplay von Manor Lords, Sand Land, Jump Ship, NEO Berlin 2087, Indika und Kingmakers, dazu die Nominierten unseres Find Your Next Game Indie Awards: Resistance 204X, Lose CTRL und Techno Banter!



Außerdem präsentieren AK und Jules das Brettspiel Avalon: The Riven Veil und - frei nach Yves Guillemot - “one more fyng” zum krönenden Abschluss: die Weltpremiere des kommenden Aufbauspiels Aquapark Tycoon.

Vielen Dank an alle Beteiligten vor und hinter der Kamera, zum Beispiel Orga-Guru Daniel Feith, Spiele-Akquirierer Heiko Klinge, das Produktionsteam rund um Phil “Ist das mein Kaffee?” Hofmann und die Kollegen von Nerdstar, auf deren CAGGTUS-Bühne die Show steigen durfte.

Find Your Next Game live bei GameStar auf Twitch

Zur Abstimmung für den FYNG Indie Award



Mehr von Find Your Next Game

GameStar

GamePro

MeinMMO