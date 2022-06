Naraka: Bladepoint bekommt neuen Kampagnenmodus und erscheint für Xbox

13.06.2022 18:01 Uhr

In Naraka: Bladepoint stellt ihr euch bis zu 60 anderen Spielern in einer mythischen Battle-Royale-Arena. Gekämpft wird dabei mit mittelalterlichen Nah- und Fernkampfwaffen sowie allerlei magischen Fähigkeiten. Im Rahmen des Xbox und Bethesda Showcase wurde jetzt angekündigt, dass das Spiel ab dem 23. Juni auch auf der Xbox erscheint. Zeitgleich steht auch der neue Kampagnenmodus zur Verfügung, in dem ihr euch albtraumhaften Monstern stellt. Naraka: Bladepoint wird direkt im Game Pass veröffentlicht.

Alle Spiele aus dem Game Pass im Juni und alle neuen Game Pass-Spiele aus dem Showcase fassen wir für euch in eigenen Artikeln zusammen.