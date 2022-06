Xbox Game Pass - Diese 43 Spiele kommen bis Juni 2023 in den Service

Ein großes Thema auf dem Xbox & Bethesda-Showcase war der Xbox Game Pass. Bereits zu Beginn der Veranstaltung wurde gesagt, dass fast alle der gezeigten Spiele binnen 12 Monaten in den Abo-Service für Xbox One, Xbox Series X/S und PC wandern. Darunter nicht nur reichlich vielversprechende Indie-Spiele wie Cocoon, sondern auch allerhand Hochkaräter wie Persona 5 Royal, Starfield oder auch der Koop-Shooter Redfall.

Xbox Game Pass-Inhalte bis Ende 2022

Wichtig: Im Kleingedruckten spricht Microsoft von "all titles targeting", bedeutet, Verschiebungen sind natürlich nicht ausgeschlossen. Zudem handelt es sich hier nur um eine Auswahl, der Game Pass selbst wird noch mit weiteren Spielen jeden Monat befüllt.

Naraka: Bladepoint

As Dusk Falls

Sea of Thieves: Season 7

Somerville

A Plague Tale: Requiem

Valheim (PC)

Warhammer 40K: Darktide

Grounded

Fallout 76: The Pitt

High on Life

Atomic Heart

Gunfire Reborn

Persona 5 Royal

Scorn

Pentiment

Halo Infinite: Season

MS Flight Simulator: 40th Anniversary

Party Animals

Slime Rancher 2

Hello Neighbor 2

Xbox Game Pass-Inhalte bis Juni 2023

Redfall

Starfield

Forza Motorsport

Minecraft Legends

Ara: History Untold (PC)

Wo Long: Fallen Dynasty

S.T.A.L.K.E.R. 2

Flintlock

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

League of Legends (PC)

League of Legends: Wild Rift (Mobile)

Valorant (PC)

Teamfight Tactics (PC/Mobile)

Legends of Runeterra (PC/Mobile)

ARK 2

Persona 3 Portable

Persona 4 Golden

Replaced

Ereban: Shadow Legacy

Ravenlok

Lightyear Frontier

The Last Case of Benedict Fox

Cocoon

Das waren alle 43 auf dem Showcase angekündigten Spiele für den Xbox Game Pass.

Beachten solltet ihr, dass einige Spiele wie Valheim, League of Legends, Valorant oder auch ARA: History Untold nur für PC oder auch für Mobile erscheinen. Um alle Spiele abzugreifen benötigt ihr also den Xbox Game Pass Ultimate.

Welche Spiele im Juni 2022 frisch in den Service kommen, das könnt ihr in folgendem Artikel nachlesen:

Alle Infos aus dem Microsoft/Bethesda-Showcase

In über 90 Minuten präsentierten Microsoft und Bethesda am gestrigen Abend, welche Spiele ihr bis Mitte 2023 auf Xbox und PC spielen könnt. Darunter große Titel wie Diablo 4, Starfield oder auch der neue Koop-Shooter Redfall. Alle Ankündigungen haben wir für euch wie gewohnt in einer ausführlichen Übersicht zusammengefasst.

Ist der Xbox Game Pass durch das Showcase gestern in eurer Gunst gestiegen oder wart ihr bereits zuvor rundum zufrieden mit dem Service?