Läuft gerade Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen
Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

2 Aufrufe

Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Christian Fritz Schneider, Rémy Bournizel
01.02.2026 | 19:30 Uhr

In der Monatsvorschau liefert euch unser Redakteur Christian Fritz Schneider einen Ausblick auf die kommenden Spiele, die im Februar 2026 für PC, PlayStation, Xbox und Switch veröffentlicht werden.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen Video starten   36:27

vor 4 Tagen

Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen
Neue Spiele im Dezember - Video-Vorschau für PC und Konsolen Video starten   1   36:33

02.12.2025

Neue Spiele im Dezember - Video-Vorschau für PC und Konsolen
Neue Spiele im September - Video-Vorschau zu den Neuveröffentlichungen auf PC und Konsolen Video starten   1     1   55:29

31.08.2025

Neue Spiele im September - Video-Vorschau zu den Neuveröffentlichungen auf PC und Konsolen
Neue Spiele im August - Vorschau-Video für PC und Konsolen Video starten   1   40:32

01.08.2025

Neue Spiele im August - Vorschau-Video für PC und Konsolen
Monats-Vorschau

Monats-Vorschau
89 Videos

Zur Show
Beliebt
alle anzeigen
Nintendo Direct: Der komplette Partner Showcase aus dem Februar 2026 Video starten   31:33

vor 19 Stunden

Nintendo Direct: Der komplette Partner Showcase aus dem Februar 2026
Horizon Hunters Gathering ist das erste Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum Video starten   2     9:42

vor 18 Stunden

Horizon Hunter's Gathering ist das erste Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum
Console Archives: Diese vier Klassiker-Titel kommen auf die Nintendo Switch 2 Video starten   1:12

vor 19 Stunden

Console Archives: Diese vier Klassiker-Titel kommen auf die Nintendo Switch 2
Die Super Bomberman Collection kommt auf die Switch 2 und zwei der Titel gabs noch nie bei uns Video starten   1:57

vor 19 Stunden

Die Super Bomberman Collection kommt auf die Switch 2 und zwei der Titel gab's noch nie bei uns
Disney Dreamlight Valley: Offizielles Gameplay zeigt die technisch verbesserte Switch 2-Edition Video starten   0:35

vor 18 Stunden

Disney Dreamlight Valley: Offizielles Gameplay zeigt die technisch verbesserte Switch 2-Edition
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Horizon Hunters Gathering ist das erste Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum Video starten   2     9:42

vor 18 Stunden

Horizon Hunter's Gathering ist das erste Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum
Disney Dreamlight Valley: Offizielles Gameplay zeigt die technisch verbesserte Switch 2-Edition Video starten   0:35

vor 18 Stunden

Disney Dreamlight Valley: Offizielles Gameplay zeigt die technisch verbesserte Switch 2-Edition
Nintendo Direct: Der komplette Partner Showcase aus dem Februar 2026 Video starten   31:33

vor 19 Stunden

Nintendo Direct: Der komplette Partner Showcase aus dem Februar 2026
Die Super Bomberman Collection kommt auf die Switch 2 und zwei der Titel gabs noch nie bei uns Video starten   1:57

vor 19 Stunden

Die Super Bomberman Collection kommt auf die Switch 2 und zwei der Titel gab's noch nie bei uns
Console Archives: Diese vier Klassiker-Titel kommen auf die Nintendo Switch 2 Video starten   1:12

vor 19 Stunden

Console Archives: Diese vier Klassiker-Titel kommen auf die Nintendo Switch 2
Die Muppet Show feiert nach 45 Jahren ihr Comeback bei Disney+ Video starten   1   1:32

vor 21 Stunden

Die Muppet Show feiert nach 45 Jahren ihr Comeback bei Disney+
Call of Duty: Black Ops 7 - Diese Maps sind in Season 2 dabei Video starten   1:03

vor 22 Stunden

Call of Duty: Black Ops 7 - Diese Maps sind in Season 2 dabei
Fortnite: Trailer zum Valentinstagsevent Love + Legends Video starten   0:35

vor 22 Stunden

Fortnite: Trailer zum Valentinstagsevent "Love & Legends
Nintendo Switch Online: Das sind die beiden Game Boy-Neuzugänge im Februar 2026 Video starten   1     1:12

vor 2 Tagen

Nintendo Switch Online: Das sind die beiden Game Boy-Neuzugänge im Februar 2026
Starsand Island: Neuer Trailer verrät das Release-Datum im Februar im Early Access Video starten   3:06

vor 2 Tagen

Starsand Island: Neuer Trailer verrät das Release-Datum im Februar im Early Access
Ab wann Stranger Things: Tales from 85 auf Netflix läuft Video starten   2:02

vor 3 Tagen

Ab wann Stranger Things: Tales from '85 auf Netflix läuft
In Hozy renoviert ihr alte Bruchbuden und macht wieder ein gemütliches Zuhause daraus - Releasedatum jetzt bekannt Video starten   1:11

vor 3 Tagen

In Hozy renoviert ihr alte Bruchbuden und macht wieder ein gemütliches Zuhause daraus - Releasedatum jetzt bekannt
mehr anzeigen