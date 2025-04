Neuer Elden Ring: Nightreign-Trailer zeigt, was der wohl beliebteste Charakter auf dem Kasten hat

Das Elden Ring-Spin-off Nightreign stellt die Duchess (auf Deutsch: Gräfin) in einem Trailer vor. Sie war bereits einer der spielbaren Charaktere im Netzwerktest und kam bei Fans richtig gut an. Viele denken, sie ist der stärkste Charakter. Praktisch ist beispielsweise schon allein der Umstand, dass ihre Angriffe richtig flott sind, aber sie damit trotzdem Gegner gut staggern kann. In unserem Hub haben wir alle Infos zu Nightreign für euch zusammengefasst.