Elden Ring: Nightreign - Release-Zeitraum, Netzwerktest, Gameplay: Alle Infos zum Koop-Spiel von FromSoftware

In Nightreign geht es darum zu dritt drei Nächte zu überleben.

Das kommende Spiel aus der Souls-Schmiede FromSoftware trägt zwar Elden Ring im Namen, wird aber alles andere als eine klassische Fortsetzung. Stattdessen bekommen wir es mit einem Spin-off namens Nightreign zu tun, das auf Dreispieler-Koop mit Battle Royale-Mechaniken setzt.

Was euch beim Gameplay genau erwartet, wann der Netzwerktest startet und was das Ganze kosten soll, fassen wir in unserer Übersicht für euch zusammen.

Hier findet ihr direkt, was ihr sucht:

Release: Wann und auf welchen Plattformen erscheint Elden Ring: Nightreign?

Nightreign soll noch 2025 für PC, PS5, Xbox Series X/S erscheinen. Ein genaues Release-Datum gibt es allerdings bisher nicht und die Last Gen-Konsolen gehen dieses Mal leer aus. Da ein Netzwerktest bereits für Februar geplant ist, dürfte es bis zur Veröffentlichung nicht mehr allzu lange dauern.

Was ist über den Netzwerktest zu Nightreign bekannt?

Der Netzwerktest im Februar eignet sich perfekt für euch, falls ihr noch unentschlossen seid, ob Nightreign für euch taugt. Die Registrierungsphase beginnt am 10. Januar.

Gibt es einen Trailer zu Elden Ring: Nightreign?

Ja, Nightreign wurde während der Game Awards mit einem ersten Trailer enthüllt. Es handelt sich allerdings um cinematische Szenen, die noch wenig vom konkreten Gameplay zeigen:

3:09 Elden Ring: Nightreign mit erstem Cinematic-Trailer angekündigt

Gameplay: Wie funktionieren die Spielmechaniken von Nightreign?

Dreierteams oder solo: Das Balancing ist ausgelegt auf Dreierteams, die sich im Online-Koop zusammenschließen. Solo zu zocken, ist ebenfalls möglich, dürfte aber extrem hart werden. Zu zweit könnt ihr dagegen nicht losziehen. GS-Kollegin Elena durfte das Ganze schon testen:

Wie funktioniert ein Durchlauf in Nightreign? Ihr startet am Rand einer Map, die auf Limgrave basiert, aber prozedural generiert ist und kämpft euch in die Mitte vor. Tödlicher Regen sitzt euch dabei im Nacken und diverse Gegner stehen euch im Weg, während ihr zum Hauptboss im Zentrum unterwegs seid. Besiegt ihr diesen, ist eine Nacht überstanden. Schafft ihr drei, habt ihr gewonnen.

Sterben alle, verliert ihr und das Ganze geht wieder von vorn los. Ihr könnt euch allerdings gegenseitig wiederbeleben, solange noch mindestens eine Person steht. Gibt es dagegen einen Disconnect, besteht keine Möglichkeit, noch mal ins laufende Match einzusteigen.

Gibt es Klassen in Nightreign? Ja, ihr könnt aus mehreren Klassen mit unterschiedlichen Spezialisierungen wählen, das Leveln erfolgt aber automatisiert, ihr könnt nicht frei Punkte in Werte wie Stärke oder Ausdauer stecken.

Agilere Spielfigur: Im Gegensatz zu Elden Ring ist eure Spielfigur sportlicher, kann besser springen und klettern sowie sich ohne Ross Sturmwind von Jump Pads in die Lüfte tragen lassen.

PvP gibt es dagegen nicht und auch lustige Nachrichten von anderen Spieler*innen werdet ihr nicht in der Welt vorfinden.

Welche Bosse sind für Nightreign bereits bekannt?

In Nightreign trefft ihr auf Bosse aus Elden Ring, der Dark Souls-Reihe und komplett neue Feinde. Neben Margit nehmt ihr es beispielsweise mit dem gefürchteten Namenlosen König aus Dark Souls 3 auf, aber auch mit einem bisher unbekannten "Krötenmann", der wohl Heiligenschaden verursacht oder einen Drachen, dessen riesiges Maul seitlich aufklappen und euch komplett verschlingen kann.

Preis: Was wird Elden Ring: Nightreign kosten?

Zwar listen die digitalen Stores noch keine Preise für Elden Ring: Nightreign, aber es ist bereits bekannt, dass der Koop-Ableger kein Vollpreistitel wird. Wir gehen von ca. 40 Euro aus, was auch für den (sehr umfangreichen) Shadow of the Erdtree-DLC zu Elden Ring aufgerufen wird.

Konnten wir einige eurer Fragen zum neuen Spiel beantworten? Oder was interessiert euch aktuell noch brennend?