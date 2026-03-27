Läuft gerade Neues Koop-RPG Wyldheart enthült - Es lässt euch via Drop In/Drop Out-System mit Freunden zocken und ohne Minimap erkunden
Neues Koop-RPG Wyldheart enthült - Es lässt euch via Drop InDrop Out-System mit Freunden zocken und ohne Minimap erkunden

0 Aufrufe

Neues Koop-RPG Wyldheart enthült - Es lässt euch via Drop In/Drop Out-System mit Freunden zocken und ohne Minimap erkunden

Samara Summer
27.03.2026 | 20:30 Uhr

Wyldheart ist ein kommendes RPG von Entwicklerstudio Wayfinder. Es will das Oldschool-Erkundungs-Gefühl zurückbringen und es euch richtig leicht machen, mit Freund*innen zusammen zu zocken. Der Titel soll zunächst im Early Access auf PC erscheinen, aber auch für Konsolen herauskommen. 

Wir durften schon vorher einen Blick darauf werfen und schildern euch im Special ausführlich unsere Eindrücke und was wir besonders cool an dem Spiel fanden.

Was haltet ihr von dem Koop-Rollenspiel und seid ihr generell auf der Suche nach Spielen, die ihr im Freundeskreis ganz einfach zocken könnt, auch wenn mal jemand bei einer Partie fehlt?
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Neues Koop-RPG Wyldheart enthült - Es lässt euch via Drop InDrop Out-System mit Freunden zocken und ohne Minimap erkunden Video starten   1:20

vor 50 Minuten

Neues Koop-RPG Wyldheart enthült - Es lässt euch via Drop In/Drop Out-System mit Freunden zocken und ohne Minimap erkunden
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.571 Videos

Zum Kanal
Wyldheart

Wyldheart

Genre: Rollenspiel

Release:

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Stranger Than Heaven: Im neuen Spiel der YakuzaLike A Dragon-Macher prügeln wir uns durch 5 japanische Städte in 5 Jahrzehnten - und ich will direkt loslegen Video starten   1:51

vor 5 Stunden

Stranger Than Heaven: Im neuen Spiel der Yakuza/Like A Dragon-Macher prügeln wir uns durch 5 japanische Städte in 5 Jahrzehnten - und ich will direkt loslegen
Crimson Desert auf der normalen PS5: Die Basis-Version läuft gut, aber um einen Grafikmodus solltet ihr einen großen Bogen machen Video starten   3     5   4:38

vor einer Woche

Crimson Desert auf der "normalen" PS5: Die Basis-Version läuft gut, aber um einen Grafikmodus solltet ihr einen großen Bogen machen
Die dritte Staffel des Ranma 12 Remakes bekommt einen Release-Termin und sieht unglaublich gut aus Video starten   1   1:18

vor 6 Stunden

Die dritte Staffel des Ranma 1/2 Remakes bekommt einen Release-Termin und sieht unglaublich gut aus
Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein! Video starten   1     1   25:41

vor 12 Stunden

Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein!
Sniper Elite-Studio macht einen Alien-Shooter - Alien Deathstorm mit erstem Trailer enthüllt Video starten   2     1:27

vor 9 Stunden

Sniper Elite-Studio macht einen Alien-Shooter - Alien Deathstorm mit erstem Trailer enthüllt
Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst Video starten   6:09

vor 3 Tagen

Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Neues Koop-RPG Wyldheart enthült - Es lässt euch via Drop InDrop Out-System mit Freunden zocken und ohne Minimap erkunden Video starten   1:20

vor 52 Minuten

Neues Koop-RPG Wyldheart enthült - Es lässt euch via Drop In/Drop Out-System mit Freunden zocken und ohne Minimap erkunden
Stranger Than Heaven: Im neuen Spiel der YakuzaLike A Dragon-Macher prügeln wir uns durch 5 japanische Städte in 5 Jahrzehnten - und ich will direkt loslegen Video starten   1     1   1:51

vor 5 Stunden

Stranger Than Heaven: Im neuen Spiel der Yakuza/Like A Dragon-Macher prügeln wir uns durch 5 japanische Städte in 5 Jahrzehnten - und ich will direkt loslegen
Die dritte Staffel des Ranma 12 Remakes bekommt einen Release-Termin und sieht unglaublich gut aus Video starten   1   1:18

vor 6 Stunden

Die dritte Staffel des Ranma 1/2 Remakes bekommt einen Release-Termin und sieht unglaublich gut aus
Sniper Elite-Studio macht einen Alien-Shooter - Alien Deathstorm mit erstem Trailer enthüllt Video starten   2     1:27

vor 9 Stunden

Sniper Elite-Studio macht einen Alien-Shooter - Alien Deathstorm mit erstem Trailer enthüllt
Einen Monat vor dem Release: Neuer Trailer zum Stranger Things-Zeichentrick ist da! Video starten   2:42

vor 10 Stunden

Einen Monat vor dem Release: Neuer Trailer zum Stranger Things-Zeichentrick ist da!
Grave Seasons kündigt Releasedatum mit neuem Trailer an Video starten   1:11

vor 11 Stunden

Grave Seasons kündigt Releasedatum mit neuem Trailer an
Neues Story-Adventure Forever Ago schickt euch nach einem tragischen Ereignis auf einen emotionalen Roadtrip Video starten   1:45

vor 12 Stunden

Neues Story-Adventure Forever Ago schickt euch nach einem tragischen Ereignis auf einen emotionalen Roadtrip
Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein! Video starten   1     1   25:41

vor 12 Stunden

Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein!
Super Meat Boy 3D enthüllt Release und zeigt Dark World-Level Video starten   2     1   3:17

vor 13 Stunden

Super Meat Boy 3D enthüllt Release und zeigt Dark World-Level
Lords of the Fallen 2: Düstere Soulslike-Fortsetzung zeigt neues Gameplay und verrät mehr zur neuen Totenwelt Video starten   1:30

vor einem Tag

Lords of the Fallen 2: Düstere Soulslike-Fortsetzung zeigt neues Gameplay und verrät mehr zur neuen Totenwelt
CoD Black Ops 7 + Warzone: Der Gameplay-Trailer zu Season 3 stimmt auf die neuen Inhalte ein Video starten   1:55

vor einem Tag

CoD Black Ops 7 & Warzone: Der Gameplay-Trailer zu Season 3 stimmt auf die neuen Inhalte ein
Schnell Geld verdienen in Crimson Desert - So scheffelt ihr ordentlich Kohle Video starten   1     0:48

vor einem Tag

Schnell Geld verdienen in Crimson Desert - So scheffelt ihr ordentlich Kohle
mehr anzeigen