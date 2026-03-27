Neues Koop-RPG Wyldheart enthült - Es lässt euch via Drop In/Drop Out-System mit Freunden zocken und ohne Minimap erkunden

Wyldheart ist ein kommendes RPG von Entwicklerstudio Wayfinder. Es will das Oldschool-Erkundungs-Gefühl zurückbringen und es euch richtig leicht machen, mit Freund*innen zusammen zu zocken. Der Titel soll zunächst im Early Access auf PC erscheinen, aber auch für Konsolen herauskommen.

Wir durften schon vorher einen Blick darauf werfen und schildern euch im Special ausführlich unsere Eindrücke und was wir besonders cool an dem Spiel fanden.

Was haltet ihr von dem Koop-Rollenspiel und seid ihr generell auf der Suche nach Spielen, die ihr im Freundeskreis ganz einfach zocken könnt, auch wenn mal jemand bei einer Partie fehlt?