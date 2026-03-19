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Neues Pokémon TCG Pocket-Set Mega-Schillern angekündigt

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Neues Pokémon TCG Pocket-Set "Mega-Schillern" angekündigt

Dennis Müller
19.03.2026 | 15:20 Uhr

Am 26. März kommt mit "Mega-Schillern" ein neues Set in Pokémon TCG Pocket, in dem wir erstmals Mega-Evolutionen von Shinys sammeln können. 
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