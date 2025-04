Nintendo Switch 2-Spiele 2025: Alle Games, die euch dieses Jahr auf der neuen Konsole erwarten

Diese Spiele sollen bis Ende 2025 für die Switch 2 erscheinen.

Welche Switch 2-Spiele erscheinen 2025? Mit unserer Releaseliste werfen wir einen Blick in die Zukunft und auf die Spiele, die in diesem Jahr für die Nintendo Switch 2 erscheinen werden.

Was ist mit Switch 1? Es gibt auch noch viele Spiele, die für die alte Konsole erscheinen werden. Auch wenn die Switch 2 abwärtskompatibel ist, zeigen wir euch in einer eigenen Liste, was noch für die alte Switch 1 erscheint:

Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2025 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell.

Alle Switch 2-Spiele, die zum Launch am 05. Juni erscheinen

0:45 Wir haben die Nintendo Switch 2 ausprobiert - hier ist der Ersteindruck in 45 Sekunden!

Autoplay

Alle Switch 2-Spiele, die noch im Juni 2025 erscheinen

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army - 19. Juni

Tamagotchi Plaza - 27. Juni

Alle Switch 2-Spiele, die im Juli 2025 erscheinen

1:30 Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - So fantastisch sieht das Remake aus

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 - 11. Juli

- 11. Juli Donkey Kong Bananza - 17. Juli

- 17. Juli Shadow Labyrinth - 18. Juli

Super Mario Party Jamboree: Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV - 24. Juli

No Sleep for Kaname Date – From AI: The Somnium Files - 25. Juli

Wild Hearts S - 25. Juli

Alle Switch 2-Spiele, die im August 2025 erscheinen

1:29 Story of Seasons: Grand Bazaar angekündigt: Release-Termin und erstes Gameplay enthüllt

Alle Switch 2-Spiele, die im September 2025 erscheinen

1:05 Borderlands 4-Trailer zeigt frische Spielszenen und verrät das Release-Datum des Koop-Shooters

Daemon X Machina: Titanic Scion - 05. September

Borderlands 4 - 23. September

Alle Switch 2-Spiele, die offiziell 2025 erscheinen sollen

3:13 Pokémon-Legenden: Z-A zeigt, wie gefährlich die Stadt bei Nacht sein wird

Autoplay

Die Nintendo Switch 2-Highlights im Jahr 2025 vorgestellt

Mario Kart World

1:45 Mario Kart World: Der erste richtige Trailer ist da und präsentiert den Namen von Teil 9

Darum geht's: Mario Kart World ist, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, der erste Open World-Ableger der Reihe. Aber nicht nur das, auch die Strecken sind viel offener, es gibt einige neue Gameplay-Elemente wie Grind-Rails, Wandsprünge und vieles mehr. Wie es sich spielt, lest ihr in unserer ersten Preview:

Donkey Kong Bananza

2:26 Dieses Spiel ist völlig Banane - Das neue Donkey Kong: Bananza erscheint im Juli

Darum geht's: Donkey Kong Bananza ist das erste 3D-Jump 'n' Run mit Donkey Kong in der Hauptrolle seit Donkey Kong 64. Ihr seid so auf einer Insel unterwegs, die von mysteriösen Steinen heimgesucht wird.

Donkey freundet sich mit einem davon an und kann jetzt mit der Macht der Musik diese Bedrohung bekämpfen. Das Besondere ist aber, dass ihr die ganze Welt terraformen und zerstören könnt.

Auf welches Spiel für die Switch 2 freut ihr euch am meisten?