No Man's Sky: Neue Halloween-Expedition 'The Cursed' schenkt euch ein UFO als Belohnung

Hello Games hat kurz vor Halloween eine thematisch passende Expedition für No Man's Sky angekündigt. In "The Cursed" verschlägt es euch in ein Grenzgebiet zwischen zwei Realitäten, die Nutzung des Hyperdrives ist nicht möglich. Hier gilt es nun zu überleben und den Geheimnissen dieser wunderbaren Welt auf den Grund zu gehen.

Wenn ihr die Expedition absolviert, winken zahlreiche Belohnungen, etwa ein neuer Companion sowie ein eigenes UFO - das Boundary Herald Starship. The Cused läuft ab sofort für insgesamt drei Wochen.