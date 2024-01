Noch in diesem Monat kehrt eine der legendärsten Action-Adventure-Reihen endlich zurück

2010 erschien der letzte wirklich neue Ableger der altehrwürdigen Prince of Persia-Reihe. Mit Prince of Persia: The Lost Crown ändert sich das schon bald. Der Titel erscheint nämlich schon am 18. Januar für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC.

Statt des namensgebenden Prinzen steuert ihr hier Sargon, der den Prinzen retten soll. Beim Gameplay handelt es sich um ein Metroidvania in 2D. Ihr müsst euch also vielen verschiedenen Gegnern und Monstern stellen, übernatürliche Fähigkeiten nutzen und auch die ein oder andere Jump&Run-Passage meistern.