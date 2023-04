One Piece Odyssey bekommt einen DLC und zeigt einen ersten Teaser

One Piece Odyssey ist Anfang des Jahres für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen. Jetzt wurde der erste DLC angekündigt. In Reunion of Memories verschlägt es die Strohhut-Crew erneut in die mysteriöse Welt von Memoria, die von Erinnerungen gespeist wird.

Es ist also sehr wahrscheinlich, dass ihr weitere, aus dem Anime bekannte Geschichten nacherleben könnt. Bisher wurde nur ein erster Story-Teaser veröffentlicht. Wann der DLC erscheinen soll ist also noch unklar. Ebenso gibt es keine Informationen dazu, ob durch die Erweiterung neue Figuren oder Gameplay-Mechaniken eingeführt werden.