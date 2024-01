Eine Erschütterung der Macht - Palworld im Test

Palworld überrennt gerade Steam: Mit einem Rekord von über 2 Millionen gleichzeitigen Spielern auf Steam hat das "Pokémon mit Knarren" gerade sogar Counter-Strike überholt und die Zahlen wachsen nur rasant weiter? Was steckt hinter dem Phänomen und warum kommt das Spiel so gut an?

Palworld - Das Skandalspiel, das Pokémon in den Hintern tritt

Dieser Frage und noch vielen mehr widmen wir uns im Test-Video. Die Wertung gibt's im Artikel bei GameStar Plus. Wie schafft es Palworld die beliebtesten Mechaniken der Spiele der Vergangenheit neu zu vermengen und droht bald die Klage von der Pokémon Company und Nintendo? Wir fühlen dem Open World Survival-Monstersammler auf den Zahn!