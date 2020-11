von Ann-Kathrin Kuhls,

19.11.2020 17:00 Uhr

Wenn ihr aktuell eine PlayStation 5 zuhause habt, ist das vielleicht eure erste Konsole überhaupt. Oder eure erste PlayStation seid langem. Vielleicht habt ihr eine Generation übersprungen, vielleicht habt ihr die Plattform gewechselt, oder habt euch für eine Mischung aus PC und PlayStation entschieden. Oder ihr kommt aus der ganz anderen Richtung: Ihr habt schon eine PS4 gehabt und wollt jetzt auf die neue Generation umziehen.

Egal, wie ihr an die PS5 rangeht - dieses Video hilft euch vielleicht beim Start. Wir haben die wichtigsten Einstellungen, Details zum Setup und Stolpersteine zusammengetragen, die uns in der Redaktion beim Testen aufgefallen sind. Wusstet ihr zum Beispiel wie ihr vermeidet, aus Versehen PS4-Spiele herunterzuladen? Oder wie ihr eure Daten von der PS4 auf die PS5 übertragt? Oder mit welchem Setup eure Konsole am besten glänzen kann, und was dort eure Alternativen sind? Wenn nicht, schaut rein. Wir haben da ein paar Tipps für euch.

