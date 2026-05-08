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Resident Evil Requiem bekommt einen neuen Modus: Das ist Leon Must Die Forever

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Resident Evil Requiem bekommt einen neuen Modus: Das ist Leon Must Die Forever

08.05.2026 | 10:15 Uhr

Resident Evil Requiem hat ein neues Update spendiert bekommen, das einen neuen Modus ins Spiel bringt: Leon Must Die Forever. Das Minispiel, das nach dem Ende der Hauptstory freigeschaltet wird, lässt euch als Leon mehrere Level voller Zombies absolvieren, während ihr nach und nach neue Fähigkeiten und Waffen freischaltet. Am Ende wartet ein Boss, den ihr innerhalb des Zeitlimits besiegen müsst.
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Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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