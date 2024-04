Revolution für Pokémon GO: Neue Features und verbesserte Optik angekündigt

Falls ihr länger nicht mehr in Pokémon GO reingeschaut habt oder es euch generell nach Neuem in der mobilen Welt der Taschenmonster dürstet, haben wir eine interessante Info für euch.

Was passiert? In den kommenden Wochen vom 17. April bis zum 07. Mai wird das Mobile-Spiel runderneuert. So wird unter anderem die Optik verbessert: Karte, Begegnungs- und Fangbildschirme sollen besser an eure Umgebung angepasst werden. Auch soll es zahlreiche neue Individualisierungsoptionen für euren Charakter geben. Zu guter Letzt wird auch ein Schnappschuss-Update kommen, mit dem ihr fortan drei Pokémon auf einmal fotografieren könnt.