Die Hobbit-Sim Tales of the Shire zeigt einen Monat vor Release das Leben im Auenland

Die Hobbit-Simulation Tales of the Shire aus dem Der Herr der Ringe-Universum rückt näher. Am 29. Juli könnt ihr euch als griesgrämiger Halbling in einer gemütlichen Höhle im Auenland einnisten und mit leckerem Essen in der Nachbarschaft beliebt machen. Wenige Wochen vor der geplanten Veröffentlichung gibt es von Entwickler Weta Workshop auf der Wholesome Direct 2025 noch einmal einen neuen Trailer mit Eindrücken aus dem Auenland.

Tales of the Shire erscheint am 29. Juli für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC.