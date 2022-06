Rollerdrome - Skatet wie Tony Hawk und ballert wie Max Payne im neuen Action-Spiel

03.06.2022 16:31 Uhr

Die Macher von OlliOlli sind mit einem neuen Spiel zurück und bieten eine ganz merkwürdige Mischung. So gibt es Trendsport-Gameplay wie bei Tony Hawk gemischt mit dem Zeitlupen-Geballer eines Max Payne. Das Ganze nennt sich Rollerdrome und wurde auf der aktuellsten State of Play vorgestellt. Das Spiel soll am 16. August für PS5, PS4 und PC erscheinen.