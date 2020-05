In Ghost of Tsushima könnt ihr flöten gehen. Das meinen wir ganz wörtlich, denn Hauptfigur Jin hat ein Blasinstrument, mit dem er jederzeit für harmonische Pausen sorgen kann.

Das erklärten die Entwickler in einem Q&A auf dem offiziellen PlayStation-Blog (via Gamerant). In einem Gif spielt Jin die Flöte, woraufhin der Interviewer Nate Fox und Jason Connell nach dem Sinn des Musikinstrumentes fragte.

"Ihr könnt die Flöte spielen, wann immer ihr mögt. Es ist die perfekte Möglichkeit, einen entspannten Moment zu erzeugen und die Aussicht zu genießen. "

Sehr wahrscheinlich meint er damit Momente, in denen wir durch die offene Welt wandern, auf der Suche nach einem Weg, unsere Insel von der Invasion der Mongolen zu befreien. Denn wir können uns nur sehr schlecht vorstellen, dass Jin mitten in den Kämpfen, die extrem actionbasiert sein sollen, seine Flöte rausholt und erstmal ein fröhliches Liedchen schmettert.

Flöten, Wind und Open World

Das Flöten-Feature und die Möglichkeiten, die es bietet, passen jedoch sehr gut in das Gesamtpaket von Ghost of Tsushima, das neben anspruchsvollem Gameplay auch eine möglichst immersive, einnehmende Spielerfahrung bieten soll. Wenn wir nach zu vielen Kämpfen am Stück eine Pause wollen, sollen wir uns einfach hinsetzen, Flöte spielen und in Ruhe Pause machen können.

Das soll dabei helfen, uns mehr ins Spiel hineinzuziehen. Genau so, übrigens, wie das Leitsystem, das uns mit Umwelthinweisen wie Windverwehungen in die Richtung der nächsten Quest lenken soll, anstatt die Erfahrung mit einem Kompass oder riesigen Icons auf dem Bildschirm kaputtzumachen. Mehr Details zum Verzicht der Entwickler auf das Interface findet ihr übrigens hier:

0 0 Mehr zum Thema Open World ohne Interface: Warum Ghost of Tsushima auf Questmarker & Co. verzichtet

Außerdem gibt es einen Tag und Nachtzklus sowie dynamisches Wetter. Je nach Region sollen sich die Konditionen ändern, wie sie es auch auf einer echten Insel würden. Auch besondere Cutscenes werden von bestimmtem Wetter begleitet, um die Wirkung zu unterstreichen.

Macht ihr in Spielen Pause, oder hört ihr lieber kurz auf zu zocken?