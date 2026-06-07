Senua kehrt überraschend für ein neues Hellblade zurück

Auf dem Xbox Showcase wurde überraschend das neue Action-Adventure Senua angekündigt, das die düstere Geschichte im Universum von Hellblade konsequent fortsetzt.

Darin seid ihr in einer fegefeuerartigen Zwischenwelt gefangen und müsst euch in den gewohnt wuchtigen Nahkämpfen den Weg ins Jenseits freikämpfen, um wieder mit euren verlorenen Liebsten vereint zu sein.

Ein genaues Release-Datum steht zwar noch aus, doch sicher ist bereits, dass der psychologische Überlebenskampf für PC sowie Xbox Series X/S erscheint und direkt zum Launch im Xbox Game Pass landet.